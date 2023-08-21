пакеты зип лок с бегунком
Матовые Eva пакеты с бегунком

Материал пакета: матовая EVA — пленка
Размер пакета: в диапазоне 10-70 см
Цвет пленки: полупрозрачная, черная, цветная
Толщина пленки: 70мкм
Дополнительные опции: нанесение печати, вырубка отверстия

Рекомендуемые условия хранения:
Температура: 15-25°C
Влажность: 35-65%
Товары должны храниться в чистом, сухом, соответствующем правилам гигиены помещении, защищенном от инвазии.
Использовать в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Не нашли свой размер?

Уточните интересующие параметры, и мы изготовим пакеты под ваши требования. Наши производственные мощности позволяют создавать матовые EVA пакеты любого размера в диапазоне от 10 до 70 см.

Просто укажите нужные размеры и толщину, и мы подготовим для вас индивидуальное предложение.

Пакеты с бегунком из EVA пленки — это современное и практичное решение для упаковки, хранения и транспортировки. Идеальный выбор для тех, кто ищет надежные пакеты с бегунком оптом и в розницу, на выгодных условиях.

Преимущества:

  • Прочность и надежность: матовые EVA пакеты с бегунком устойчивы к разрывам, что делает их идеальными для многократного использования.
  • Герметичность: благодаря системе zip-lock пакеты с бегунком надежно защищают содержимое от влаги, пыли и других внешних факторов.
  • Удобство: бегунок (зип-лок) обеспечивает легкое открытие и закрытие, что особенно важно для пакетов, используемых на маркетплейсах.
  • Эстетика: матовая поверхность EVA пленки выглядит стильно и подчеркивает качество товара.
  • Экологичность: материал безопасен для окружающей среды и может быть переработан.

Возможности:

  • Любые размеры: производство пакетов с бегунком в диапазоне от 10 до 70 см, подстраиваясь под ваши задачи.
  • Большие объемы: до 300 000 штук в день — идеально для крупных заказов, включая упаковку для маркетплейсов и производственных предприятий.
  • Индивидуальный подход: возможно нанесение логотипа, персонализация дизайна и другие доработки под требования.
  • Цвет бегунка: цвет молнии или бегунка может быть выполнен согласно пожеланиям заказчика, что позволяет создать уникальный дизайн и подчеркнуть брендовую идентичность.

Надежные и стильные пакеты с бегунком подойдут для маркетплейсов, производственных предприятий или других целей. Готовы предложить лучшее решение, особенно для тех, кто планирует заказать зиплок пакеты с бегунком оптом. Для уточнения деталей заказа — свяжитесь для консультации.

