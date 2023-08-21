Пакеты с бегунком из EVA пленки — это современное и практичное решение для упаковки, хранения и транспортировки. Идеальный выбор для тех, кто ищет надежные пакеты с бегунком оптом и в розницу, на выгодных условиях.
Преимущества:
- Прочность и надежность: матовые EVA пакеты с бегунком устойчивы к разрывам, что делает их идеальными для многократного использования.
- Герметичность: благодаря системе zip-lock пакеты с бегунком надежно защищают содержимое от влаги, пыли и других внешних факторов.
- Удобство: бегунок (зип-лок) обеспечивает легкое открытие и закрытие, что особенно важно для пакетов, используемых на маркетплейсах.
- Эстетика: матовая поверхность EVA пленки выглядит стильно и подчеркивает качество товара.
- Экологичность: материал безопасен для окружающей среды и может быть переработан.
Возможности:
- Любые размеры: производство пакетов с бегунком в диапазоне от 10 до 70 см, подстраиваясь под ваши задачи.
- Большие объемы: до 300 000 штук в день — идеально для крупных заказов, включая упаковку для маркетплейсов и производственных предприятий.
- Индивидуальный подход: возможно нанесение логотипа, персонализация дизайна и другие доработки под требования.
- Цвет бегунка: цвет молнии или бегунка может быть выполнен согласно пожеланиям заказчика, что позволяет создать уникальный дизайн и подчеркнуть брендовую идентичность.
Надежные и стильные пакеты с бегунком подойдут для маркетплейсов, производственных предприятий или других целей. Готовы предложить лучшее решение, особенно для тех, кто планирует заказать зиплок пакеты с бегунком оптом. Для уточнения деталей заказа — свяжитесь для консультации.